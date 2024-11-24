Песков обвинил США в эскалации украинского конфликта
В США проигравший выборы президент Джо Байден совершает безрассудные шаги в последние месяцы своего правления, обостряя ситуацию вокруг украинского конфликта и не думая о последствиях. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин вынужден отвечать на подобную «беспрецедентную эскалацию».
«Это приходится делать постоянно, потому что они каждый раз делают всё более безрассудные шаги и идут вперёд, провоцируя напряжённость вокруг украинского конфликта», — пояснил Песков.
Напомним, администрация США во главе с Джо Байденом разрешила Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России. Также Лондон позволил использовать свои Storm Shadow для подобных задач. 21 ноября Владимир Путин сделал заявление об успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации в ответ на удары ВСУ по территории РФ дальнобойными ракетами. Удалось поразить один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники.
freepik / DejaVu Designs