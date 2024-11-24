В США проигравший выборы президент Джо Байден совершает безрассудные шаги в последние месяцы своего правления, обостряя ситуацию вокруг украинского конфликта и не думая о последствиях. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин вынужден отвечать на подобную «беспрецедентную эскалацию».

«Это приходится делать постоянно, потому что они каждый раз делают всё более безрассудные шаги и идут вперёд, провоцируя напряжённость вокруг украинского конфликта», — пояснил Песков.