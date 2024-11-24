Для глухих и безрассудных: В США сделали заявление после удара «Орешником»
Брайан Берлетик: Удар «Орешником» — предупреждение для западных политиков
Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что российский удар по Украине с использованием ракеты «Орешник» является чётким предупреждением для западных политиков, не осознающих угрозы своих действий. Такое мнение он выразил в социальной сети X.
«Это серьёзное предупреждение, которое будет услышано глухими и безрассудными», — написал эксперт.
По его мнению, НАТО продолжит свою агрессивную политику, пока не столкнется с реальными последствиями своих действий, поняв на собственном опыте, к каким разрушительным результатам она может привести.
Тем временем Мария Захарова указала на противоречия в словах Киева о ракете «Орешник». Она напомнила об истеричной реакции Зеленского на применение новейшей системы вооружения. Она также подчеркнула, что ситуация с отрицанием не нова для украинских властей.
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