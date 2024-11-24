Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что российский удар по Украине с использованием ракеты «Орешник» является чётким предупреждением для западных политиков, не осознающих угрозы своих действий. Такое мнение он выразил в социальной сети X.

«Это серьёзное предупреждение, которое будет услышано глухими и безрассудными», — написал эксперт.

По его мнению, НАТО продолжит свою агрессивную политику, пока не столкнется с реальными последствиями своих действий, поняв на собственном опыте, к каким разрушительным результатам она может привести.