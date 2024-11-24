Захарова указала на противоречия в словах Киева о ракете «Орешник»
Официальный представитель МИД РФ. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём телеграм-канале заявление Подоляка, который утверждал, что ракеты «Орешник» не существует.
Захарова напомнила об истеричной реакции Зеленского на применение новейшей системы вооружения. Она также подчеркнула, что ситуация с отрицанием не нова для украинских властей. Так, по её словам, несколько лет назад Киев отрицал факт существования Крымского моста, а позже стал говорить о его уничтожении.
«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», — пишет дипломат, подразумевая украинский оборонный завод, известный своей деятельностью в производстве ракетных комплексов.
Ранее украинский блогер Глеб Репич извинился за свои слова о том, что для уничтожения Киева будет достаточно одного удара «Орешника». Это произошло после того, как к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).