«Орешник» (ракета)
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24 ноября, 00:29

Захарова указала на противоречия в словах Киева о ракете «Орешник»

Официальный представитель МИД РФ. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём телеграм-канале заявление Подоляка, который утверждал, что ракеты «Орешник» не существует.

Захарова напомнила об истеричной реакции Зеленского на применение новейшей системы вооружения. Она также подчеркнула, что ситуация с отрицанием не нова для украинских властей. Так, по её словам, несколько лет назад Киев отрицал факт существования Крымского моста, а позже стал говорить о его уничтожении.

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», — пишет дипломат, подразумевая украинский оборонный завод, известный своей деятельностью в производстве ракетных комплексов.

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Ранее украинский блогер Глеб Репич извинился за свои слова о том, что для уничтожения Киева будет достаточно одного удара «Орешника». Это произошло после того, как к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Тимур Хингеев
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