За сутки в социальных сетях США и Великобритании было опубликовано примерно 1,7 тысячи сообщений. Общий охват аудитории составил около 110 миллионов. Чаще всего пользователи сходились во мнении, что российский удар является предупреждением для Запада, который пытается эскалировать ситуацию. Президент РФ Владимир Путин, по их мнению, долго был терпелив.

Как передаёт ТАСС, в общей статистике примерно 65% отзываются о действиях России позитивно против 30% тех, кто отрицательно. Также учитывались комментарии пользователей под материалом британской газеты Daily Mail, которая одной из первых опубликовала сообщение об испытании «Орешника». Там 28% комментаторов сошлись во мнении, что Великобритании не стоило урезать бюджет на вооружённые силы. Ещё 25% раскритиковали действия действующей власти. Параллельно с тем 23% пользователей, прочитавших материал, изъявили недовольство, что их налоги утекают на нужды Украины, а премьер-министр Ким Стармер делает из страны очередную мишень в конфликте. Только 10% заявили, что настало время говорить о мире.