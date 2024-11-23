«Он не блефует»: Пользователи англоязычных соцсетей поддержали РФ и Путина после удара «Орешника»
ТАСС: 65% пользователей западных соцсетей поддержали РФ после удара «Орешника»
Среди пользователей англоязычных социальных сетей превалирует положительное мнение относительно России в контексте применения «Орешника». Это удалось выяснить в ходе исследования, которое проводилось 20-22 ноября АО «Крибрум».
За сутки в социальных сетях США и Великобритании было опубликовано примерно 1,7 тысячи сообщений. Общий охват аудитории составил около 110 миллионов. Чаще всего пользователи сходились во мнении, что российский удар является предупреждением для Запада, который пытается эскалировать ситуацию. Президент РФ Владимир Путин, по их мнению, долго был терпелив.
Как передаёт ТАСС, в общей статистике примерно 65% отзываются о действиях России позитивно против 30% тех, кто отрицательно. Также учитывались комментарии пользователей под материалом британской газеты Daily Mail, которая одной из первых опубликовала сообщение об испытании «Орешника». Там 28% комментаторов сошлись во мнении, что Великобритании не стоило урезать бюджет на вооружённые силы. Ещё 25% раскритиковали действия действующей власти. Параллельно с тем 23% пользователей, прочитавших материал, изъявили недовольство, что их налоги утекают на нужды Украины, а премьер-министр Ким Стармер делает из страны очередную мишень в конфликте. Только 10% заявили, что настало время говорить о мире.
Примечательно, что среди критикующих популярен тезис о разжигании третьей мировой войны, а также мнение, что Россия якобы не обладает значительным арсеналом подобного «Орешнику» оружия, так как его сложно и затратно финансировать.
Напомним, РФ применила новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории нашей страны дальнобойными ракетами, поставленными Западом. Военный эксперт уверен, что хвалённый американский Patriot не поможет Украине сбить отечественное оружие. Кстати, «Орешник» может поразить любую цель в ЕС за 20 минут, а до Киева ракета долетит всего за пять.
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