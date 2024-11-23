От Москвы до Берлина: Ракета «Орешник» может поразить любую цель в ЕС за 20 минут

Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» способен поразить любую цель на территории Европы примерно за 20 минут, заявил военный аналитик Александр Широкорад. К примеру, от Москвы до Берлина ракета долетит за 11 минут, до Лондона потребуется 19, а вот до Киева — всего пять.

По мнению эксперта, в случае запуска «Орешника» Россия будет заранее предупреждать мирных жителей Украины об опасности. Однако из-за повышенной секретности в ход могут пойти нестандартные сообщения о рисках. Например, об угрозе наводнения на определённой территории или призыв не пользоваться железнодорожным транспортом.

В свою очередь военный эксперт Александр Михайлов добавил, что Россия может заранее предупреждать о запусках страны, обладающие ядерным арсеналом. Собеседник URA.ru не исключил, что дружественные государства также будут заблаговременно проинформированы о применении «Орешника».