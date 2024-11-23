«Орешник» (ракета)
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Регион
23 ноября, 10:41

От Москвы до Берлина: Ракета «Орешник» может поразить любую цель в ЕС за 20 минут

Военный аналитик Широкорад: «Орешник» может поразить цель в Киеве за пять минут

Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» способен поразить любую цель на территории Европы примерно за 20 минут, заявил военный аналитик Александр Широкорад. К примеру, от Москвы до Берлина ракета долетит за 11 минут, до Лондона потребуется 19, а вот до Киева — всего пять.

По мнению эксперта, в случае запуска «Орешника» Россия будет заранее предупреждать мирных жителей Украины об опасности. Однако из-за повышенной секретности в ход могут пойти нестандартные сообщения о рисках. Например, об угрозе наводнения на определённой территории или призыв не пользоваться железнодорожным транспортом.

В свою очередь военный эксперт Александр Михайлов добавил, что Россия может заранее предупреждать о запусках страны, обладающие ядерным арсеналом. Собеседник URA.ru не исключил, что дружественные государства также будут заблаговременно проинформированы о применении «Орешника».

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Ранее военный эксперт Михаил Поликарпов заявил, что хвалённый американский Patriot не поможет Украине сбить «Орешник». Аналогичного мнения о ПВО придерживается и полковник Виктор Баранец, который раскрыл преимущества российского оружия. Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами.

Обложка ©

pixabay / geralt

Борис Эльфанд
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