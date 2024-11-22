ПВО не берёт: Военный эксперт раскрыл преимущества русского «Орешника»
Полковник Баранец: ПВО не может перехватить ракету «Орешник» из-за её скорости
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Новейшая российская ракета «Орешник» обладает настолько высокой скоростью, что ни одна система ПВО не может её перехватить. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Он раскрыл преимущества отечественного оружия в беседе с RT.
«Эта ракета хороша тем, что у неё очень высокая скорость. Она летит со скоростью, которую не берёт ни одна система ПВО. У этой ракеты три боеголовки, достаточно мощные», — подчеркнул аналитик.
По его словам, «Орешник» рассчитан для применения на средней дальности. То есть ракетой можно поражать недалеко расположенные цели на одном континенте. Баранец также похвалил конструкторов, которые занимались разработкой оружия.
«Эта ракета была сделана ещё в советское время, но она попадала под нож договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. Мы вынуждены были не давать противнику преимуществ. Достали чертежи и без высокого напряжения сделали эту ракету», — заключил эксперт.
Напомним, 21 ноября Армия России применила новое оружие в ответ на удары ВСУ по территории нашей страны западными дальнобойными ракетами. Президент Владимир Путин подтвердил, что ВС РФ использовали новейшую отечественную ракетную систему средней дальности «Орешник». К слову, Владимир Зеленский истерично отреагировал на применение Россией «Орешника».