ПВО не берёт: Военный эксперт раскрыл преимущества русского «Орешника»

Новейшая российская ракета «Орешник» обладает настолько высокой скоростью, что ни одна система ПВО не может её перехватить. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Он раскрыл преимущества отечественного оружия в беседе с RT.

«Эта ракета хороша тем, что у неё очень высокая скорость. Она летит со скоростью, которую не берёт ни одна система ПВО. У этой ракеты три боеголовки, достаточно мощные», — подчеркнул аналитик.

По его словам, «Орешник» рассчитан для применения на средней дальности. То есть ракетой можно поражать недалеко расположенные цели на одном континенте. Баранец также похвалил конструкторов, которые занимались разработкой оружия.