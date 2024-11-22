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Регион
22 ноября, 08:01

СМИ узнали, что США предупреждали союзников об «Орешнике»

Bloomberg: США предупредили Киев и союзников об экспериментальном оружии России

США предупреждали и Киев, и других союзников о вероятности применения Россией «экспериментального оружия» в ходе СВО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его данным, ВС РФ якобы уже применяли на Украине ракеты со «значительно более крупными боеголовками».

В «Википедии» появилась статья о российской ракете «Орешник»
В «Википедии» появилась статья о российской ракете «Орешник»

Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. Украинские СМИ сочли, что это МБР «Рубеж». Однако позже президент России Владимир Путин рассказал, что наша армия применила новейшую российскую систему средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды.

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ТАСС / ТАСС

Александра Вишнякова
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