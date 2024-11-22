В «Википедии» появилась статья о российской ракете «Орешник»

На сайте «Википедии» опубликованы сведения о новейшей российской ракете средней дальности под названием «Орешник». Материал разместили в ночь на 22 ноября.

Эта ракета принадлежит к тому же классу, что и советская РСД-10 «Пионер», а также перспективная РС-26 «Рубеж». В настоящий момент текст доступен на пяти языках: русском, украинском, английском, немецком и испанском.