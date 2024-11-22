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22 ноября, 01:41

В «Википедии» появилась статья о российской ракете «Орешник»

«Википедия» опубликовала статью о российской ракете средней дальности «Орешник»

На сайте «Википедии» опубликованы сведения о новейшей российской ракете средней дальности под названием «Орешник». Материал разместили в ночь на 22 ноября.

Эта ракета принадлежит к тому же классу, что и советская РСД-10 «Пионер», а также перспективная РС-26 «Рубеж». В настоящий момент текст доступен на пяти языках: русском, украинском, английском, немецком и испанском.

Зеленский истерично отреагировал на применение Россией «Орешника»
Зеленский истерично отреагировал на применение Россией «Орешника»

Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. Заместитель пресс-секретаря Пентагона выразила беспокойство по поводу запуска ракеты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Photo Oz

Тимур Хингеев
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