В «Википедии» появилась статья о российской ракете «Орешник»
«Википедия» опубликовала статью о российской ракете средней дальности «Орешник»
На сайте «Википедии» опубликованы сведения о новейшей российской ракете средней дальности под названием «Орешник». Материал разместили в ночь на 22 ноября.
Эта ракета принадлежит к тому же классу, что и советская РСД-10 «Пионер», а также перспективная РС-26 «Рубеж». В настоящий момент текст доступен на пяти языках: русском, украинском, английском, немецком и испанском.
Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. Заместитель пресс-секретаря Пентагона выразила беспокойство по поводу запуска ракеты.
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