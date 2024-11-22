Зеленский истерично отреагировал на применение Россией «Орешника»

Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на применение российской стороной новейшей системы средней дальности «Орешник». По его словам, в ответ на эти действия должна была последовать реакция «уважаемых партнёров», однако её пока нет.

«Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. < > Он (Путин. — Прим.Life.ru.) проверяет вас, уважаемые партнёры. < > Если жёсткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — считает Зеленский.

Вместе с этим он заявил, что применение «Орешника» является шагом к эскалации конфликта. Также Зеленский заявил, что киевский режим не впервые применяет дальнобойные ракеты для ударов по РФ. О каких регионах и каком виде оружия идёт речь, он не уточнил.