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21 ноября, 22:11

Зеленский истерично отреагировал на применение Россией «Орешника»

Зеленский призвал западных партнёров отреагировать на применение РФ «Орешника»

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на применение российской стороной новейшей системы средней дальности «Орешник». По его словам, в ответ на эти действия должна была последовать реакция «уважаемых партнёров», однако её пока нет.

«Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. < > Он (Путин. — Прим.Life.ru.) проверяет вас, уважаемые партнёры. < > Если жёсткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — считает Зеленский.

Вместе с этим он заявил, что применение «Орешника» является шагом к эскалации конфликта. Также Зеленский заявил, что киевский режим не впервые применяет дальнобойные ракеты для ударов по РФ. О каких регионах и каком виде оружия идёт речь, он не уточнил.

ВСУ применяли ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp для ударов по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. Также ими был атакован Крым. Одной из самых масштабных атак со стороны киевского режима с использованием ATACMS стал удар по пляжу в Севастополе в июне этого года. Тогда погибло четыре человека, ещё 153 пострадало.

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Российская ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы российской территории дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что новая система не имеет средств противодействия. В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией.

Оксана Попова
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