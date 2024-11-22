Зеленский истерично отреагировал на применение Россией «Орешника»
Зеленский призвал западных партнёров отреагировать на применение РФ «Орешника»
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на применение российской стороной новейшей системы средней дальности «Орешник». По его словам, в ответ на эти действия должна была последовать реакция «уважаемых партнёров», однако её пока нет.
«Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. < > Он (Путин. — Прим.Life.ru.) проверяет вас, уважаемые партнёры. < > Если жёсткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — считает Зеленский.
Вместе с этим он заявил, что применение «Орешника» является шагом к эскалации конфликта. Также Зеленский заявил, что киевский режим не впервые применяет дальнобойные ракеты для ударов по РФ. О каких регионах и каком виде оружия идёт речь, он не уточнил.
ВСУ применяли ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp для ударов по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. Также ими был атакован Крым. Одной из самых масштабных атак со стороны киевского режима с использованием ATACMS стал удар по пляжу в Севастополе в июне этого года. Тогда погибло четыре человека, ещё 153 пострадало.
Российская ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы российской территории дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что новая система не имеет средств противодействия. В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией.