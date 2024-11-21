«Вы действительно готовы?»: Эксперт раскрыл посыл Западу после запуска «Орешника»

Запуск российской ракеты средней дальности «Орешник» направлен не столько против Украины, сколько для передачи сигнала Западу, считает директор военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилл. Его мнение опубликовало издание Associated Press.

«На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: «Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?» — прокомментировал Сэвилл.