«Вы действительно готовы?»: Эксперт раскрыл посыл Западу после запуска «Орешника»
AP: Запуск ракеты «Орешник» — сигнал Западу о готовности к ракетной гонке
Запуск российской ракеты средней дальности «Орешник» направлен не столько против Украины, сколько для передачи сигнала Западу, считает директор военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилл. Его мнение опубликовало издание Associated Press.
«На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: «Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?» — прокомментировал Сэвилл.
Напомним, ранее президент Владимир Путин сообщил, что ракетный удар «Орешником» был нанесён по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответной мерой на обстрелы территории России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, предоставленными США и Великобританией. По словам российского лидера, новая система не имеет средств противодействия. Позднее в сети было опубликовано видео первого боевого применения «Орешника».
Life.ru / Kandinsky 3.1