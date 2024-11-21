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21 ноября, 20:52

«Вы действительно готовы?»: Эксперт раскрыл посыл Западу после запуска «Орешника»

AP: Запуск ракеты «Орешник» — сигнал Западу о готовности к ракетной гонке

Запуск российской ракеты средней дальности «Орешник» направлен не столько против Украины, сколько для передачи сигнала Западу, считает директор военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилл. Его мнение опубликовало издание Associated Press.

«На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: «Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?» — прокомментировал Сэвилл.

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Напомним, ранее президент Владимир Путин сообщил, что ракетный удар «Орешником» был нанесён по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответной мерой на обстрелы территории России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, предоставленными США и Великобританией. По словам российского лидера, новая система не имеет средств противодействия. Позднее в сети было опубликовано видео первого боевого применения «Орешника».

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Анатолий Цейко
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