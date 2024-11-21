«Они ошарашены»: Военный эксперт рассказал о ракете «Орешник», которая по мощи как ядерная

Новейшую российскую систему «Орешник» невозможно сбить, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Остановить её не под силу даже зенитному ракетному комплексу Patriot и другим норвежским или немецким системам. Об особенностях новой ракеты специалист рассказал Life.ru.

«Это ракета среднего радиуса действия, не межконтинентальная, как говорили. Примерно тысяча километров в дальность, я предполагаю. А по факту это гиперзвуковое изделие, примерно такое же, как у нас есть «Циркон» или «Кинжал». Но, с гораздо большей возможностью доставки груза», — описал эксперт систему «Орешник».

Система атакует цели со скоростью 10 махов, примерно 3 километра в секунду. Расстояние 600-700 километров она пролетает за 3-4 минуты. Мирное население будет получать предупреждение о готовящейся при помощи ракеты атаке. Людям будет даваться время, чтобы собрать свои вещи и уйти.

«Есть такой ответ, скажем так, оружие, которое не является ядерным. Но по своим характеристикам, помимо того, что ядерное оружие — это радиация, это всё остальное, оно по мощности соответствует. Это очень важный момент. Я думаю, что сейчас очень многие враги и те, которые за океаном неприятели, и все в Киеве, они, в общем-то, ошарашены», — резюмировал Дандыкин.