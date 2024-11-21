«Они ошарашены»: Военный эксперт рассказал о ракете «Орешник», которая по мощи как ядерная
Военный эксперт Дандыкин: Ракета «Орешник» по мощности соответствует ядерной
Новейшую российскую систему «Орешник» невозможно сбить, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Остановить её не под силу даже зенитному ракетному комплексу Patriot и другим норвежским или немецким системам. Об особенностях новой ракеты специалист рассказал Life.ru.
«Это ракета среднего радиуса действия, не межконтинентальная, как говорили. Примерно тысяча километров в дальность, я предполагаю. А по факту это гиперзвуковое изделие, примерно такое же, как у нас есть «Циркон» или «Кинжал». Но, с гораздо большей возможностью доставки груза», — описал эксперт систему «Орешник».
Система атакует цели со скоростью 10 махов, примерно 3 километра в секунду. Расстояние 600-700 километров она пролетает за 3-4 минуты. Мирное население будет получать предупреждение о готовящейся при помощи ракеты атаке. Людям будет даваться время, чтобы собрать свои вещи и уйти.
«Есть такой ответ, скажем так, оружие, которое не является ядерным. Но по своим характеристикам, помимо того, что ядерное оружие — это радиация, это всё остальное, оно по мощности соответствует. Это очень важный момент. Я думаю, что сейчас очень многие враги и те, которые за океаном неприятели, и все в Киеве, они, в общем-то, ошарашены», — резюмировал Дандыкин.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил об ударе новейшей системой «Орешник» по объекту ОПК Украины. Это стало ответом на обстрелы территории России дальнобойными западными ракетами ATACMS (США) и Storm Shadow (Британия).
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