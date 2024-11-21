Опубликовано видео удара системой «Орешник» по объекту ОПК Украины

Днём 21 ноября украинские СМИ сообщили об ударе мощным российским оружием. Предполагалось, что применялась МБР «Рубеж», но позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что это была новейшая система «Орешник».

На распространяемых в соцсети кадрах видны многочисленные яркие вспышки в небе. Как пояснил Путин, удар баллистической ракетой был нанесён в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины.