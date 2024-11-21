Песков: Россия не обязана была уведомлять кого-то о пуске ракеты «Орешник»

Россия не должна была уведомлять другие страны о пуске гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, так как такого обязательства в отношении ракет средней дальности нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.