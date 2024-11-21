Песков: Россия не обязана была уведомлять кого-то о пуске ракеты «Орешник»
Россия не должна была уведомлять другие страны о пуске гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, так как такого обязательства в отношении ракет средней дальности нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, никаких нотификаций не было, ибо у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об ударе новейшей системой «Орешник» по объекту ОПК Украины. Это стало ответом на обстрелы территории РФ западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Путин заявил, что у России всегда найдётся ответ для Запада, который продолжает принимать решения, ведущие к эскалации.
Life.ru