Путин: США и НАТО продолжили путь к эскалации, разрешив бить ракетами по России
Разрешение применять американские ракеты на территории России является продолжением курса на эскалацию заявил президент России Владимир Путин. Лидер страны подчеркнул, что применение западного оружия без прямого участия военных специалистов стран-производителей невозможно.
«Продолжая курс на эскалацию, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации», — заявил Путин.
Невозможно использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран — производителей, отметил президент. Глава государства напомнил, что российская сторона это неоднократно подчёркивала.
Напомним, ранее президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Франция и Британия поддержали подобное решение, разрешив Киеву применять дальнобойных ракет SCALP / Storm Shadow. 19 ноября армия Украины впервые применила ракеты ATACMS на территории России. В МО РФ сообщили, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. 21 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух ракет Storm Shadow. Владимир Путин подчеркнул, что использование ВСУ дальнобойных западных ракет не повлияет на ход СВО.
Life.ru