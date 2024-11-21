Путин: США и НАТО продолжили путь к эскалации, разрешив бить ракетами по России

Разрешение применять американские ракеты на территории России является продолжением курса на эскалацию заявил президент России Владимир Путин. Лидер страны подчеркнул, что применение западного оружия без прямого участия военных специалистов стран-производителей невозможно.

«Продолжая курс на эскалацию, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации», — заявил Путин.