Путин: Использование ВСУ дальнобойных западных ракет не повлияет на ход СВО
Применение ВСУ дальнобойных западных ракет против России не может повлиять на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном видеообращении.
«Хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции», — указал глава государства.
Президент добавил, что российская ПВО успешно отразила удары ВСУ западными дальнобойными ракетами ATACMS (США) и Storm Shadow (Великобритания) по Брянской и Курской областям. Противник не смог достичь своих целей.
Напомним, американский президент Джо Байден 17 ноября впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Франция и Британия поддержали подобное решение в отношении своих дальнобойных ракет SCALP / Storm Shadow. 19 ноября ВСУ впервые ударили по территории России ракетами ATACMS. В Минобороны РФ сообщили, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Сегодня, 21 ноября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух ракет Storm Shadow.
Life.ru