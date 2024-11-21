Путин: Использование ВСУ дальнобойных западных ракет не повлияет на ход СВО

Применение ВСУ дальнобойных западных ракет против России не может повлиять на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном видеообращении.

«Хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции», — указал глава государства.