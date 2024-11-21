Путин: Конфликт на Украине стал глобальным после ударов по РФ оружием Запада
Конфликт на Украине перерос в глобальный из-за нанесения ударов западными дальнобойными ракетами по территории России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время специального обращения.
«С этого момента, как мы неоднократно подчёркивали, ранее спровоцированный Западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», — заявил президент России.
Напомним, ранее лидер США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Франция и Британия поддержали подобное решение, разрешив Киеву применять дальнобойных ракет SCALP / Storm Shadow. 19 ноября ВСУ впервые ударили по территории России ракетами ATACMS. В МО РФ сообщили, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. 21 ноября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух ракет Storm Shadow. Владимир Путин подчеркнул, что использование ВСУ дальнобойных западных ракет не повлияет на ход СВО.
Life.ru