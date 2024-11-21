Путин заявил, что у России всегда найдётся ответ для Запада
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия всегда предпочитает решать вопросы мирным путём, однако ответ на действия Запада у неё найдётся. Лидер страны подчеркнул, что именно США разрушили систему международной безопасности. Америка продолжает «цепляться за свою гегемонию» и ведёт весь мир к масштабному конфликту, добавил глава государства.
«Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет», — подчеркнул Путин.
Лидер РФ также подчеркнул, что на эскалацию агрессивных действий Москва ответит зеркально. Об этом Путин рекомендует задуматься правящим элитам стран, которые строят планы против России.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Сначала американское правительство отказалось комментировать слухи о приказе своего лидера. Позже в Белом Доме подтвердили, что Байден разрешил Киеву бить вглубь российской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что применение Украиной западных дальнобойных ракет на территории России радикально изменит суть конфликта, а ответ Москвы будет адекватным и ощутимым.
Life.ru