Путин заявил, что у России всегда найдётся ответ для Запада

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия всегда предпочитает решать вопросы мирным путём, однако ответ на действия Запада у неё найдётся. Лидер страны подчеркнул, что именно США разрушили систему международной безопасности. Америка продолжает «цепляться за свою гегемонию» и ведёт весь мир к масштабному конфликту, добавил глава государства.

«Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет», — подчеркнул Путин.