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Регион
21 ноября, 18:50
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Медведев оценил применение системы «Орешник»: Вы, чёрт возьми, получили это

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Владимира Путина о применении новейшей российской системы средней дальности «Орешник».

Медведев прокомментировал применение системы «Орешник». Видео © X / Dmitry Medvedev

«Так вот чего вы хотели? Ну, вы, чёрт возьми, получили это! Атака гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал Медведев в своём аккаунте в соцсети X.

Песков: Россия не обязана была уведомлять кого-то о пуске ракеты «Орешник»
Песков: Россия не обязана была уведомлять кого-то о пуске ракеты «Орешник»

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что новейшая система «Орешник» нанесла удар по объекту ОПК Украины. Это стало ответом на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. Президент отметил, что «Орешник» не имеет аналогов по эффективности и средств противодействия. Путин подчеркнул, что Россия всегда готова дать адекватный ответ Западу, который продолжает действия, ведущие к усилению напряжённости.

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Life.ru

Анатолий Цейко
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