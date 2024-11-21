Медведев оценил применение системы «Орешник»: Вы, чёрт возьми, получили это
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Владимира Путина о применении новейшей российской системы средней дальности «Орешник».
Медведев прокомментировал применение системы «Орешник». Видео © X / Dmitry Medvedev
«Так вот чего вы хотели? Ну, вы, чёрт возьми, получили это! Атака гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал Медведев в своём аккаунте в соцсети X.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что новейшая система «Орешник» нанесла удар по объекту ОПК Украины. Это стало ответом на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. Президент отметил, что «Орешник» не имеет аналогов по эффективности и средств противодействия. Путин подчеркнул, что Россия всегда готова дать адекватный ответ Западу, который продолжает действия, ведущие к усилению напряжённости.
Life.ru