В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией
Пентагон: США не стремятся к конфликту с Россией
Соединённые Штаты не стремятся к столкновению с Россией. Соответствующее заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
«Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, вы увидите, что единомышленники и партнёры вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше», — сообщила она.
Напомним, ранее президент Владимир Путин сообщил о применении новейшей системы «Орешник». Удар баллистической ракетой был нанесён в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины. Глава государства заверил, что Россия будет предупреждать мирных украинцев об ударах «Орешником». Решение об использовании ракеты стало ответом на обстрелы территории РФ западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Life.ru / Kandinsky 3.1