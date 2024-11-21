В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией

Соединённые Штаты не стремятся к столкновению с Россией. Соответствующее заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, вы увидите, что единомышленники и партнёры вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше», — сообщила она.