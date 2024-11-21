Путин пообещал предупреждать мирных украинцев об ударах мощнейшим «Орешником»
Путин: Россия будет предупреждать мирных Украины об ударах «Орешником»
При использовании такого мощного оружия, как новая российская система «Орешник», Россия будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами как «Орешник» на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны», — подчеркнул российский лидер в специальном обращении, посвящённом теме ударов по территории РФ западными дальнобойными ракета и ответу РФ на это.
Напомним, ранее Путин сообщил о применении новейшей системы «Орешник». Удар баллистической ракетой был нанесён в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины.
Как сообщал Life.ru, президент США Джо Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Франция и Британия поддержали Штаты в отношении своих дальнобойных ракет SCALP / Storm Shadow. 19 ноября ВСУ впервые ударили по территории РФ ATACMS. В Минобороны РФ сообщили, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Сегодня, 21 ноября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух ракет Storm Shadow.
Life.ru