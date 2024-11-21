Путин пообещал предупреждать мирных украинцев об ударах мощнейшим «Орешником»

При использовании такого мощного оружия, как новая российская система «Орешник», Россия будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами как «Орешник» на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны», — подчеркнул российский лидер в специальном обращении, посвящённом теме ударов по территории РФ западными дальнобойными ракета и ответу РФ на это.