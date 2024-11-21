В Кремле заявили, что предупредили США за 30 минут до пуска «Орешника»

Россия заранее отправляла Штатам уведомление о запуске новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, уведомление было направлено по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) за 30 минут до удара.

«Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединённых Штатов Америки», — пояснил пресс-секретарь президента в беседе с ТАСС.