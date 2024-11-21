В Кремле заявили, что предупредили США за 30 минут до пуска «Орешника»
Песков: Россия заранее предупредила США о пуске «Орешника» по линии НЦУЯО
Россия заранее отправляла Штатам уведомление о запуске новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, уведомление было направлено по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) за 30 минут до удара.
«Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединённых Штатов Америки», — пояснил пресс-секретарь президента в беседе с ТАСС.
Напомним, ранее Путин сообщил о применении новейшей системы «Орешник». Удар баллистической ракетой был нанесён в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины. Глава государства заверил, что Россия будет предупреждать мирных украинцев об ударах «Орешником». Решение об использовании ракеты стало ответом на обстрелы территории РФ западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Униан