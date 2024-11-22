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Регион
21 ноября, 22:40

Пентагон в панике из-за запуска гиперзвуковой ракеты «Орешник»

Пентагон: США обеспокоены применением РФ нового типа вооружения

Пентагон выразил беспокойство по поводу запуска гиперзвуковой ракеты «Орешник». Как отметила заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства США Сабрина Сингх на брифинге, ведомство продолжает анализ ситуации.

«Этот запуск вызывает у нас озабоченность, однако в настоящее время мы не располагаем полной информацией для оценки воздействия», — подчеркнула она.

В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией
В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией

Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. Пресс-секретарь Белого дома сообщала, что США заранее уведомили Украину и своих ближайших союзников о предстоящем запуске ракеты.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Тимур Хингеев
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