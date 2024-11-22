Пентагон в панике из-за запуска гиперзвуковой ракеты «Орешник»
Пентагон: США обеспокоены применением РФ нового типа вооружения
Пентагон выразил беспокойство по поводу запуска гиперзвуковой ракеты «Орешник». Как отметила заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства США Сабрина Сингх на брифинге, ведомство продолжает анализ ситуации.
«Этот запуск вызывает у нас озабоченность, однако в настоящее время мы не располагаем полной информацией для оценки воздействия», — подчеркнула она.
Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. Пресс-секретарь Белого дома сообщала, что США заранее уведомили Украину и своих ближайших союзников о предстоящем запуске ракеты.
Life.ru / Kandinsky 3.1