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Регион
21 ноября, 21:36

США заранее предупредили Украину и союзников о запуске Россией ракеты «Орешник»

В Белом доме заявили, что заранее уведомили Украину о запуске ракеты «Орешник»

США заранее уведомили Украину и своих ближайших союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнёрам в последние дни, чтобы подготовить их», — заявила она.

В Пентагоне подтвердили, что США заранее узнали о запуске «Орешника»
В Пентагоне подтвердили, что США заранее узнали о запуске «Орешника»

Как сообщал ранее президент России Владимир Путин, ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы российской территории дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Путин подчеркнул, что новая система не имеет средств противодействия. Россия уведомила США о запуске ракеты через Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) за 30 минут до удара, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Анатолий Цейко
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