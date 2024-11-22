США заранее предупредили Украину и союзников о запуске Россией ракеты «Орешник»
В Белом доме заявили, что заранее уведомили Украину о запуске ракеты «Орешник»
США заранее уведомили Украину и своих ближайших союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнёрам в последние дни, чтобы подготовить их», — заявила она.
Как сообщал ранее президент России Владимир Путин, ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы российской территории дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Путин подчеркнул, что новая система не имеет средств противодействия. Россия уведомила США о запуске ракеты через Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) за 30 минут до удара, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Life.ru / Kandinsky 3.1