США заранее предупредили Украину и союзников о запуске Россией ракеты «Орешник»

США заранее уведомили Украину и своих ближайших союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнёрам в последние дни, чтобы подготовить их», — заявила она.