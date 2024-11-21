В Пентагоне подтвердили, что США заранее узнали о запуске «Орешника»

Россия заранее уведомила США о планах тестового запуска ракеты средней дальности «Орешник» через каналы снижения ядерной опасности, подтвердил Пентагон. Об этом сообщила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.