В Пентагоне подтвердили, что США заранее узнали о запуске «Орешника»
Россия заранее уведомила США о планах тестового запуска ракеты средней дальности «Орешник» через каналы снижения ядерной опасности, подтвердил Пентагон. Об этом сообщила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.
«Соединённые Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены по каналам снижения ядерной опасности», — сообщила Сингх.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что новая система «Орешник» была применена для удара по объекту украинского ОПК. Это стало ответом на обстрелы территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Глава государства подчеркнул, что «Орешник» превосходит все существующие аналоги по эффективности и не имеет средств противодействия. Как уточняется, уведомление о запуске было направлено в автоматическом режиме за 30 минут до теста через российский центр по уменьшению ядерной опасности.
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