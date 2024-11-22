Слишком рискованно: Профессор объяснил, почему не стоит ждать ядерной войны

Ядерной войны между США и Россией не будет, уверен директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам Вашингтон сегодня не готов идти на подобные риски в противостоянии с Москвой.

Собеседник радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что наша страна и этак продемонстрировала достойный ответ на применение Украиной западных дальнобойных ракет, имея в виду ракетную систему «Орешник». Он напомнил, что мы все стали свидетелями ответных мер России.