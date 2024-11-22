«Орешник» (ракета)
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22 ноября, 14:40

Слишком рискованно: Профессор объяснил, почему не стоит ждать ядерной войны

Профессор Подберёзкин считает, что ядерной войны между США и России не будет

Ядерной войны между США и Россией не будет, уверен директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам Вашингтон сегодня не готов идти на подобные риски в противостоянии с Москвой.

Собеседник радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что наша страна и этак продемонстрировала достойный ответ на применение Украиной западных дальнобойных ракет, имея в виду ракетную систему «Орешник». Он напомнил, что мы все стали свидетелями ответных мер России.

«Самый эффективный ответ — в самых неожиданных местах, и самым неожиданным образом. За последние сутки-двое кое-что из таких ответных мер мы увидели», — отметил военный эксперт.

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Напомним, 21 ноября Армия России применила новейшее оружие в ответ на удары ВСУ по территории РФ дальнобойными ракетами западного производства. Позже Владимир Путин подтвердил использование отечественной ракетной системы средней дальности «Орешник». В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о страхе Владимира Зеленского из-за ответа России. А канцлер Германии Олаф Шольц с тревогой высказался о русском «Орешнике».

Обложка ©

pixabay / DiceME

Борис Эльфанд
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