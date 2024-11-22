Лавров заявил о страхе Зеленского из-за ответа России на дальнобойные удары

Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что Владимир Зеленский испугался возможной реакции Москвы на удары дальнобойными ракетами по территории России. Об этом российский дипломат заявил на пресс-конференции в Бресте.

«Что касается ответа на наши действия, мне кажется, что Зеленский испытывает страх. Он стал обвинять своих покровителей в том, что они оставляют его беззащитным перед действиями Российской Федерации», — отметил Лавров.

Министр добавил, что для Зеленского было бы полезно «ближе соприкоснуться с реальностью и ощутить её на собственном опыте».