Лавров заявил о страхе Зеленского из-за ответа России на дальнобойные удары
Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что Владимир Зеленский испугался возможной реакции Москвы на удары дальнобойными ракетами по территории России. Об этом российский дипломат заявил на пресс-конференции в Бресте.
«Что касается ответа на наши действия, мне кажется, что Зеленский испытывает страх. Он стал обвинять своих покровителей в том, что они оставляют его беззащитным перед действиями Российской Федерации», — отметил Лавров.
Министр добавил, что для Зеленского было бы полезно «ближе соприкоснуться с реальностью и ощутить её на собственном опыте».
В четверг, 21 ноября, Владимир Путин сообщил об успешном испытании новой баллистической ракеты «Орешник» в зоне специальной операции. Он уточнил, что снаряд был использован в безъядерном гиперзвуковом варианте, и военные успешно поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники и другого вооружения.
Life.ru