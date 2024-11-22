«Орешник» (ракета)
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22 ноября, 11:48

Мужская рука и забота о россиянах: Шаман раскрыла сакральный смысл названия «Орешник»

Шаман Батыр: «Орешник» будет способен завершать любые конфликты и ссоры

Название новейшей российской ракеты «Орешник» имеет глубокий смысл, считает потомственная калмыцкая ясновидящая, шаман Елена Батыр. В беседе с Life.ru она объяснила, что «Орешник» способен завершать любые конфликты и ссоры, также в этом названии скрыта забота о россиянах.

«Очень важно, чтобы руку к ракете с таким названием приложил мужчина. «Орешник» — это что-то большое и сильное, но только если руку приложит мужчина. «Орешник» способен завершать любые конфликты и ссоры, превращая их в дружбу и мир. И самое главное — раскрывает секреты», — говорит шаман.

По словам Батыр, это название символизирует новое русское начало, а также заботу и защиту россиян со стороны президента России Владимира Путина.

«Если рассматривать с кармической точки зрения ещё и нашего президента, то Владимир Путин раскрывается в названии «Орешник» как отец, который защищает россиян с помощью этого священного дерева», — отметила собеседница Life.ru.

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Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. Президент России Владимир Путин рассказал, что речь идёт о новейшей системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов (2,5–3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО. В Кремле объяснили, что вчерашним испытанием Москва показала возможности по ответу Западу, если тот продолжит свои безрассудные действия на Украине. И пока Запад в шоке переваривает прошедшие пуски, в Википедии уже появилась статья об «Орешнике».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Ольга Годуненко
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