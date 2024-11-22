Мужская рука и забота о россиянах: Шаман раскрыла сакральный смысл названия «Орешник»

Название новейшей российской ракеты «Орешник» имеет глубокий смысл, считает потомственная калмыцкая ясновидящая, шаман Елена Батыр. В беседе с Life.ru она объяснила, что «Орешник» способен завершать любые конфликты и ссоры, также в этом названии скрыта забота о россиянах.

«Очень важно, чтобы руку к ракете с таким названием приложил мужчина. «Орешник» — это что-то большое и сильное, но только если руку приложит мужчина. «Орешник» способен завершать любые конфликты и ссоры, превращая их в дружбу и мир. И самое главное — раскрывает секреты», — говорит шаман.

По словам Батыр, это название символизирует новое русское начало, а также заботу и защиту россиян со стороны президента России Владимира Путина.