В США испытали шок, увидев российский «Орешник» в действии

Издание Defense One сообщает, что новую российскую ракету «Орешник» будет крайне сложно перехватить. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако отметил, что защититься от этой ракеты будет трудно. Он объяснил, что из-за разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения и высокой скорости боеголовок, сбить такие ракеты станет «кошмарной проблемой».

В четверг вечером, 21 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на использование украинскими вооруженными силами американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В частности, в Днепропетровске был поражен комплекс, занимающийся производством ракетной техники. Путин также сообщил, что в боевых условиях была успешно испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае речь идет о баллистической ракете с безъядерным гиперзвуковым оснащением. Цель пуска была достигнута, подчеркнул он.