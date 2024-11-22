В Кремле объяснили смысл запуска «Орешника» и вечернего обращения Путина

Вчерашним испытанием новейшей ракеты «Орешник» Москва показала возможности по ответу Западу, если тот продолжит свои безрассудные действия на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Возможности российская сторона четко продемонстрировала. И контуры дальнейших ответных действий, в случае если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены», — подчеркнул представитель Кремля.