В Кремле объяснили смысл запуска «Орешника» и вечернего обращения Путина
Песков: «Орешником» Россия продемонстрировала возможности своего ответа Западу
Вчерашним испытанием новейшей ракеты «Орешник» Москва показала возможности по ответу Западу, если тот продолжит свои безрассудные действия на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Возможности российская сторона четко продемонстрировала. И контуры дальнейших ответных действий, в случае если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены», — подчеркнул представитель Кремля.
При этом он констатировал, что Запад принимает безрассудные решения — поставки на Украину ракет, удары ими по территории РФ, и главный посыл вчерашнего заявления президента РФ Владимира Путина заключался в том, что эти решения не останутся без ответа Москвы.
Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. Президент России Владимир Путин рассказал, что речь идёт о новейшей системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО. Пока Запад в шоке переваривает прошедшие пуски, в «Википедии» уже появилась статья об «Орешнике».
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