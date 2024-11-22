«Крепкий орешник»: Маркетплейсы подсуетились, запустив мерч с Путиным и новейшей ракетой
Маркетплейсы посуетились и запустили мерч с Путиным и ракетой «Орешник»
Фото © Скрин страницы маркетплейса Ozon
На маркетплейсе Ozon появились футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий орешник». Продавец обещает доставить товар 25 ноября, а цена одной футболки составляет 1 250 рублей. На Wildberries можно найти лаконичные чёрные футболки с надписью «Орешник», некоторые модели также включают в себя изображение поражённой мишени. Такая футболка стоит 1300 рублей, а доставят её уже на следующий день.
В четверг, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В результате действий Вооруженных сил России был поражен один из крупнейших промышленных комплексов в украинском Днепропетровске, известный ещё со времён СССР, который занимается производством ракетной техники.