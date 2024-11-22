«Крепкий орешник»: Маркетплейсы подсуетились, запустив мерч с Путиным и новейшей ракетой

На маркетплейсе Ozon появились футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий орешник». Продавец обещает доставить товар 25 ноября, а цена одной футболки составляет 1 250 рублей. На Wildberries можно найти лаконичные чёрные футболки с надписью «Орешник», некоторые модели также включают в себя изображение поражённой мишени. Такая футболка стоит 1300 рублей, а доставят её уже на следующий день.