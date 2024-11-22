«Орешник» (ракета)
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22 ноября, 11:00

«Крепкий орешник»: Маркетплейсы подсуетились, запустив мерч с Путиным и новейшей ракетой

Маркетплейсы посуетились и запустили мерч с Путиным и ракетой «Орешник»

Фото © Скрин страницы маркетплейса Ozon

Фото © Скрин страницы маркетплейса Ozon

На маркетплейсе Ozon появились футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий орешник». Продавец обещает доставить товар 25 ноября, а цена одной футболки составляет 1 250 рублей. На Wildberries можно найти лаконичные чёрные футболки с надписью «Орешник», некоторые модели также включают в себя изображение поражённой мишени. Такая футболка стоит 1300 рублей, а доставят её уже на следующий день.

В Кремле объяснили смысл запуска «Орешника» и вечернего обращения Путина
В Кремле объяснили смысл запуска «Орешника» и вечернего обращения Путина

В четверг, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В результате действий Вооруженных сил России был поражен один из крупнейших промышленных комплексов в украинском Днепропетровске, известный ещё со времён СССР, который занимается производством ракетной техники.

Марина Фещенко
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