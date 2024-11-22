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22 ноября, 14:15

«Лобовая атака на Трампа»: Дугин объяснил, зачем Байден разжигает ядерную войну

Дугин обвинил Байдена в желании начать ядерную войну с Россией

Президент США Джо Байден стремится вовлечь свою страну в ядерную войну против России до того, как избранный глава государства Дональд Трамп официально вступит в должность. Об этом заявил философ Александр Дугин. Он назвал демократов преступниками, которые пытаются удержаться у власти.

«Это лобовая атака на Трампа. Ведь для преступной банды демократов, которая на данный момент руководит вашингтонской политической системой, единственный способ законсервировать своё положение во власти — это вовлечь Соединённые Штаты в ядерную войну с Россией до того, как Трамп станет президентом», — подчеркнул собеседник RT.

Дугин напомнил, что все президента США пытались избежать провокации ядерной войны. Он назвал действия демократов саботажем и попыткой сорвать процесс деэскалации. По словам эксперта, Байден затеял опасную игру.

Ранее New York Times сообщил, что чиновники из США и ЕС предложили вернуть Украине ядерное оружие. Тем временем зампред Правительства Сербии Александр Вулин раскрыл причину ракетного карт-бланша Джо Байдена для Киева.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Борис Эльфанд
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