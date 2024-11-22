«Лобовая атака на Трампа»: Дугин объяснил, зачем Байден разжигает ядерную войну

Президент США Джо Байден стремится вовлечь свою страну в ядерную войну против России до того, как избранный глава государства Дональд Трамп официально вступит в должность. Об этом заявил философ Александр Дугин. Он назвал демократов преступниками, которые пытаются удержаться у власти.

«Это лобовая атака на Трампа. Ведь для преступной банды демократов, которая на данный момент руководит вашингтонской политической системой, единственный способ законсервировать своё положение во власти — это вовлечь Соединённые Штаты в ядерную войну с Россией до того, как Трамп станет президентом», — подчеркнул собеседник RT.