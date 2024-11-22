Американский президент Джо Байден позволил Киеву бить по России своим оружием, чтобы помешать избранному лидеру США Дональду Трампу разрешить украинский конфликт. С таким мнением выступил зампред Правительства Сербии Александр Вулин в беседе с государственной телерадиокомпанией. По его словам, решение уже почти бывшего хозяина Белого дома «самое важное за последние сто лет».

«Мы находимся на грани ядерной войны. Это было сделано планомерно, сознательно, потому что, как только конфликт начнётся, возврата к старому уже не будет. Они хотят предотвратить то, что заявил Трамп», — заявил Вулин.

Вице-премьер отметил, что уже нет вопроса о том, когда начнётся Третья мировая война — она идёт уже давно: объединение Германии, пересмотр результатов Второй мировой, война в Югославии, а теперь и украинский конфликт. Под вопросом остаётся лишь одно: приведёт ли всё это к ядерной катастрофе, заключил политик.