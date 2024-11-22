«Злоба и отчаяние»: Журналист объяснил решение Байдена об использовании ATACMS
Журналист Аарон Мате: Байден разрешил Украине удары по России из мести Трампу
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Президент США Джо Байден принял решение разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по России из мести избранному лидеру Штатов Дональду Трампу. Об этом заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Он пытается отсрочить падение Украины до 20 января, как, по его мнению, Трамп отсрочил падение Афганистана до вступления в должность Байдена. Это всё их одержимость Россией и неспособность представить будущее, в котором они смогут жить мирно», — отметил Мате.
Журналист также подчеркнул, что Байден принял это решение из «злобы и отчаяния», так как его цель — продлить «прокси-войну», не признавая, что именно его администрация привела Киев к катастрофическим последствиям.
Напомним, 19 ноября Киев получил от президента США Джо Байдена разрешение использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ. Вскоре после этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью ракет ATACMS. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такая атака является сигналом о намерении Запада продолжать эскалацию конфликта.