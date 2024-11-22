«Злоба и отчаяние»: Журналист объяснил решение Байдена об использовании ATACMS

Президент США Джо Байден принял решение разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по России из мести избранному лидеру Штатов Дональду Трампу. Об этом заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он пытается отсрочить падение Украины до 20 января, как, по его мнению, Трамп отсрочил падение Афганистана до вступления в должность Байдена. Это всё их одержимость Россией и неспособность представить будущее, в котором они смогут жить мирно», — отметил Мате.