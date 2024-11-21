Россия сменила тактику СВО, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Чепа: Россия сменила тактику из-за ударов Storm Shadow и ATACMS
На фоне атак ВСУ с использованием американских ракет ATACMS и британо-французских Storm Shadow по российской территории Москва пересматривает свою тактику в зоне боевых действий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил Алексей Чепа, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.
По его словам, российской стороне придётся увеличивать количество ударов не только по военным, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит противнику жизнь. Чепа заверил, что мы будем применять и все политические меры, чтобы остановить атаки, направленные вглубь России.
Он также добавил, что российские специалисты уже знакомы с ATACMS и Storm Shadow, и у них имеются средства для борьбы с этими системами.
19 ноября Минобороны России сообщило о первом применении ATACMS по Брянской области, в ходе которого было выпущено шесть ракет: пять были перехвачены, а одну повредили. Также сообщается о двух сбитых Storm Shadow, но регион их сбития пока не уточняется.
Kandinsky 3.1 / Life.ru