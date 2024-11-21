Россия сменила тактику СВО, заявили в Госдуме

На фоне атак ВСУ с использованием американских ракет ATACMS и британо-французских Storm Shadow по российской территории Москва пересматривает свою тактику в зоне боевых действий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил Алексей Чепа, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

По его словам, российской стороне придётся увеличивать количество ударов не только по военным, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит противнику жизнь. Чепа заверил, что мы будем применять и все политические меры, чтобы остановить атаки, направленные вглубь России.

Он также добавил, что российские специалисты уже знакомы с ATACMS и Storm Shadow, и у них имеются средства для борьбы с этими системами.