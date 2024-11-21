В Кремле оценили применение ВСУ британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по РФ
Песков назвал новой эскалацией применение ВСУ Storm Shadow для ударов по России
Использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов по России является новой эскалацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация [президента США Джо Байдена]», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ применили ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Сегодня днём Минобороны РФ сообщило, что были сбиты две такие ракеты. Кроме того, средства российской противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов HIMARS.
Напомним, накануне стало известно о том, что администрация президента США Джо Байдена разрешила использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для атак на Россию. При этом представитель Лондона отказался комментировать эту информацию. Storm Shadow / SCALP-EG — англо-французская крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Британский вариант Storm Shadow отличается от французского тем, что несёт боеголовку вместо суббоеприпасов. Максимальная дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км. Лондон и Париж разрешили удары по РФ своими ракетами 17 ноября вслед за Вашингтоном.
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