На какое число назначена инаугурация Трампа Инаугурацию Дональда Трампа запланировали на 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне. Трамп вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. 22 ноября, 02:31 Дональд Трамп, победивший на выборах президента в США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Согласно американскому законодательству, инаугурация новых президента и вице-президента происходит 20 января. 20-я поправка к Конституции США гласит, что именно в этот день истекает срок полномочий действующего главы государства и его главного помощника после выборов.

При этом до 1933 года действовали другие правила: президент и вице-президент после выборов продолжали исполнять свои полномочия до 4 марта следующего года, дня вступления в силу Конституции.

Когда пройдёт инаугурация Дональда Трампа

Инаугурация Трампа — 60-я по счёту в американской истории — официально запланирована на полдень 20 января. Именно в этот день республиканец и вице-президент, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, торжественно принесут клятвы на ступенях Капитолия в Вашингтоне и вступят в свои должности.

Вплоть до этой даты они официально именуются «избранный президент» и «избранный вице-президент». А вот демократа Джо Байдена до самого 20 января будут называть «хромой уткой». Это определение закрепилось в американском политическом сленге в середине XIX века и обозначает выборное лицо, чьи полномочия ещё не истекли, но чей преемник уже известен.

Почему нужно ждать 11 недель

Такой большой период «ожидания» между выборами и инаугурацией связан с особенностями американской избирательной системы. Если в России главу государства выбирают путём прямого голосования, то есть все обладающие активным избирательным правом граждане отдают свои голоса за понравившегося кандидата, а затем Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования, то в США процесс растянут по времени на несколько этапов.

Американское законодательство устанавливает, что первый этап проходит в первый вторник после первого понедельника ноября. 5 ноября 2024 года жители всех штатов проголосовали за конкретных кандидатов в своих бюллетенях, однако они не выбрали команду Трамп – Вэнс от Республиканской партии напрямую. Они лишь определили своих представителей от штата в Коллегию выборщиков.

Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Сегодня в коллегии 538 человек, пропорционально числу конгрессменов и сенаторов от штата. Политическая система США устроена так, что чем больше жителей в штате, тем больше политиков он направляет в палату представителей, а вот сенаторов всегда двое. Например, у густонаселённой Калифорнии целых 53 конгрессмена. Прибавляем двух сенаторов и получаем 55 представителей штата в Коллегии выборщиков.

Некоторые штаты до сих пор подводят официальные итоги выборов первой ступени у себя. В большинстве из них действует правило «победитель забирает всё», а значит, получивший большее число голосов избирателей в штате забирает и все голоса выборщиков от этого штата. Для победы нужно получить более 270 голосов выборщиков.

Когда результаты голосования во всех штатах официально утверждают, определяется окончательный состав Коллегии выборщиков. Они собираются на 41-й день после выборов и отдают свои голоса за одного из кандидатов. Обычно это тот, кого поддержало большинство жителей их штата — единогласно («победитель забирает всё»), однако возможны варианты. Например, в некоторых штатах выборщики назначаются пропорционально итоговым результатам и голосуют соответствующим образом. Однако на результаты в масштабах страны это серьёзно не влияет. При этом коллегия не собирается в одном месте: выборщики от штата съезжаются в столицу своего штата. В этом году это произойдёт 17 декабря.

Затем их голоса суммируются и итоги отправляются в Вашингтон — столицу США. Уже там пройдёт третий, заключительный этап. Результаты должен официально утвердить Конгресс США, и только после этого выборы можно считать состоявшимися и проводить инаугурацию.

Коллегия выборщиков США. Фото © ТАСС / AP / Steve Yeater

Чем будет заниматься Трамп до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп, как и все его предшественники, между выборами и инаугурацией занимается решением целой массы политических вопросов. Вместе со своей переходной командой он договаривается с уходящей администрацией Байдена – Харрис о передаче дел, а также определяет первые шаги в новой должности. И начинает серьёзную подготовку.

В частности, ранее Трамп заявлял, что быстро разрешит военный конфликт на Украине, и некоторые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Также он проводит телефонные переговоры с иностранными лидерами по актуальным вопросам межгосударственных отношений и региональной повестки — например, 16 ноября провёл разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во внутренних делах избранный президент США делает упор на решении миграционного кризиса — и готов ввести режим ЧС с привлечением армии для депортации нелегалов.

Кроме того, республиканец уже определил ключевых фигур в своей будущей администрации: например, на пост министра транспорта он выдвинул кандидатуру экс-конгрессмена и спортивного комментатора Шона Даффи, а на пост главы нацразведки США — ветерана и экс-демократку Тулси Габбард.

Будущая глава военной разведки в новой команде Дональда Трампа Тулси Габбард. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

До своей инаугурации Трампу предстоит определиться с первыми решениями во главе государства, выстроить чёткий план, собрать команду и провести подготовительный этап для переговоров с зарубежными коллегами по ключевым вопросам.

Авторы Вячеслав Кокуркин