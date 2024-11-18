Терминатор в юбке против Украины. Чем известна будущая глава разведки США Тулси Габбард Дональд Трамп выбрал главой Нацразведки США женщину, которая критиковала демократов, Байдена и Украину. Чем известна Тулси Габбард? 17 ноября, 21:23 Будущая глава разведки США Тулси Габбард 20 лет назад отправилась добровольцем в Ирак. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

43-летняя Тулси Габбард может возглавить Национальную разведку США. В её подчинении будет 17 организаций, занимающихся сбором информации. За её спиной — боевые действия в Ираке, должность в Конгрессе, критика Байдена.

— Она убеждённая антиглобалистка до мозга костей. Это невозможно было себе представить. Её геополитические представления основаны на сочетании радикального американского патриотизма с признанием неизбежности многополярного миропорядка, — пишет философ Александр Дугин.

Происхождение

Тулси Габбард родом с Американского Самоа. Фото © ТАСС / Zumba

Габбард родилась в 1981 году на территории Американского Самоа. Родители были увлечены индийскими верованиями. Все дети в семье получили индийские имена. Тулси сама исповедует кришнаизм. Её отец — член сената штата Гавайи. Избрался он туда от Демократической партии. Претендент на должность главы разведки США получила домашнее образование. Также обучалась в частном Гавайском Тихоокеанском университете.

На службе в армии

В Ирак Тулси Габбард отправилась добровольцем. Фото © Wikipedia

В 2004 году добровольцем отправилась в Ирак. Службу проходила в медицинском подразделении. После окончания военной академии попала в военную полицию. В Кувейте числилась инструктором по антитеррористической деятельности. Также служила в управлении по связям с гражданской администрацией и информационно-психологической борьбы. В 2021 году получила звание подполковника. Имеет несколько государственных наград.

— Её назначение — ещё один признак того, что господин Трамп намерен отдать ключевые должности во внешней политике сторонникам, которые с большим скептицизмом относятся к эффективности военного вмешательства США за рубежом, — пишет The New York Times.

Будущий директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Видео © Telegram / Пономарь

Из демократов в республиканцы

Тулси Габбард долгие годы была сторонницей Демократической партии. Она избиралась в палату представителей штата Гавайи. В 2012 году ей удалось пробиться в Палату представителей Конгресса США. Попыталась баллотироваться в президенты, но вышла из гонки после неудачных праймериз. В 2022 году покинула ряды демократов, обвинив бывших соратников в приближении ядерной войны. Через два года стала соратницей Дональда Трампа.

— Именно из-за моей любви к нашей стране и, в частности, из-за лидерства, которое президент Трамп привнёс, чтобы преобразовать Республиканскую партию и вернуть её к народу, к партии мира, я с гордостью стою здесь сегодня с вами, с президентом Трампом и объявляю, что вступаю в Республиканскую партию, — заявила Габбард.

Габбард объявила, что вступает в Республиканскую партию. Фото © ТАСС / АР

О России и Украине

Киевский режим добавил Тулси Габбард в базу «Миротворец». Не обошлось без обвинений в дезинформации. Её обвиняли в работе на Москву. Теперь же, чтобы понравиться Вашингтону, все записи приходится чистить. Ещё удалять её высказывания о том, что Владимир Зеленский запретил оппозиционные партии и каноническую православную церковь. Ещё в начале СВО она говорила о возможных территориальных потерях Украины.

— Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными. Однако чем больше успехов добьётся Россия, тем труднее будет на переговорах, — предположила Габбард.

Кандидат на должность руководителя Национальной разведки выступала против поддержки Киева. По её мнению, украинское правительство погрязло в коррупции и на всех поставках они только наживаются. Она утверждала, что в США об этом знают. Габбард прямо говорила, что Украина — это марионетка США для борьбы с Россией, указывая, что внутренние проблемы Вашингтон мало волнуют.

Газета Reuters называет Габбард «мягкой» по отношению к России. В любом случае нужно помнить, что она возглавит разведку США и по нашей стране никто работу не остановит.

Авторы Даниил Черных