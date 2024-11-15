Изнасилования, торговля людьми и наркотики. Какие секреты хранит будущий генпрокурор США Мэтт Гетц, выступавший против Украины Гетц считается трампистом, высказывается против поддержки Украины и не видел ничего страшного в воссоединении русских с Россией — чем известен будущий глава Минюста. 15 ноября, 15:35 Сенатор Мэтт Гетц, который претендует на пост генпрокурора США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность генерального прокурора США члена Палаты представителей Конгресса Мэтта Гетца. Это означает, что он станет главой Министерства юстиции и в его полномочия будет входить контроль за соблюдением Конституции и законов США. В его подчинении будет Федеральное бюро расследований — орган контрразведки.

— Мэтт положит конец милитаризации правительства, защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит подорванную веру американцев в Министерство юстиции, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Политик в третьем поколении

Мэтт Гетц родился 7 мая 1982 года во Флориде. Отец будущего генпрокурора Дон Гетц был в составе Сената штата. В 2024 году он вернулся в законодательный орган. Отец и сын являются членами Республиканской партии. Джерри Гетц, дед Мэтта, также был республиканцем. В его политической карьере были должности мэра города Рагби и сенатора в Северной Дакоте.

Отец Мэтта Гетца — Дон Гетц. Фото © Wikipedia / Florida General Assembly

Образование

Гетц окончил школу в небольшом городке Найсвилл, а затем получил степень бакалавра в Университете штата Флорида. В государственном исследовательском университете в Уильямсберге (штат Виргиния), который входит в пятёрку лучших американских вузов, он стал доктором права на юридическом факультете.

Политическая карьера

В 2010 году Гетц стал членом Палаты представителей Флориды. В 2016 году он сменил местный парламент на федеральный. Во время выборов губернатора Флориды поддержал и участвовал в кампании Рона Десантиса. Большую известность Гетц получил, когда подал ходатайство об отстранении спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. И конгрессмены поддержали его. Теперь Сенату предстоит рассмотреть его на новую должность, но гарантии поддержки нет.

— У Гетца нет необходимого опыта, чтобы возглавить Минюст, он абсолютно несистемен для этой гигантской структуры. К тому же есть репутационные проблемы, которые ещё всплывут. Трампу, скорее всего, придётся в дальнейшем предлагать другого кандидата, — считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Мэтт Гетц и Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP / Steven Hirsch

Обвинения в торговле людьми

Решение Трампа по Гетцу встретило широкую критику. Бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности при администрации Трампа Оливия Трой заявила, что он скрывается от закона и будет коррумпирован. Гетц замешан в нескольких скандалах. Самыми серьёзными были обвинения в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Но позже все они были сняты. NBC сообщает, что сенаторы от Республиканской партии проведут своё расследование по ранее выдвинутым обвинениям в употреблении наркотиков, получении подарков и других возможных нарушениях. К старым грехам добавилось, что Гетц может начать мстить врагам Трампа.

— Трамп действительно выбрал лояльного себе (как и в случае с Хегсетом в Пентагоне и с Рэтклиффом в ЦРУ) человека, чтобы он разбирался с личными врагами Трампа и с собственными юридическими проблемами. Гетц ранее высказывал необходимость наказать всех врагов Трампа, заняться чисткой ФБР от агентов Демпартии, — пояснила Виктория Федосова.

Гетц о России и Украине

Сторонником помощи Украине Гетца назвать нельзя. Мало того, он против вступления Киева в Североатлантический альянс.

— Почему бы не распространить НАТО на Россию и не превратить его в антикитайский альянс? Неужели мы действительно думаем, что больше боимся сломанных танков из России, чем того факта, что Китай строит секретную военную базу на острове Куба, в 90 милях от Соединённых Штатов, — сказал Гетц в июле 2023 года.

В 2021 году он поддержал вхождение русскоязычных областей Украины в состав России, отметив, что это никак не повлияет на жизнь американцев. После начала СВО он высказывался против поддержки киевского режима. По его мнению, деньги будут разворованы, а США стремятся не к миру, а к войне с Россией.

— Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру, — писал Гетц.

Не стоит забывать и о его словах о российском полуострове. Крым он называл частью России. По его мнению, украинской стороне не удастся добиться захвата полуострова.

Мэтт Гетц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Виктория Федосова отметила, что Минюст не занимается помощью Украине, но он может провести расследования по незаконному финансированию. От ведомства Гетца стоит ожидать и усиление санкций.

Высказывания Гетца

О границе

— Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США, — написал он в социальных сетях, раскритиковав службы безопасности.

О возможной отправке американских военных на Украину

— Байден должен прекратить наше участие в российско-украинском конфликте прежде, чем подсчёт потерянных долларов превратится в подсчёт погибших американцев, — заявил претендент на должность генпрокурора.

Мэтт Гетц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

О Байдене

— Когда на нашей границе разворачивается кризис, Джо Байден едет спать в Делавэр. Когда в Огайо горят химикаты, администрация Байдена говорит, что всё хорошо. Так что я не удивлён. Он пренебрегал американскими интересами с самого начала своего президентства, — раскритиковал действующего президента США после визита на Украину, подразумевая, что Штатам хватает своих проблем.

Авторы Даниил Черных