Виновник переворота в Конгрессе США посоветовал Вашингтону склонить Зеленского к миру
Конгрессмен Гетц: Вашингтон должен склонить Зеленского к мирным переговорам
Член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц. Обложка © Getty Images / Joe Raedle
Власти Соединённых Штатов должны склонить Владимира Зеленского к мирному урегулированию украинского конфликта, написал член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) в социальной сети Х.
"Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру", — убеждён законотворец.
Стоит отметить, что Гетц был инициатором отстранении Кевина Маккарти от должности спикера нижней палаты американского парламента. 3 октября стало известно, что Гетц подал прошение об отстранении своего однопартийца с этого поста. Уже на следующий день Маккарти перестал возглавлять Палату представителей после оглашения результатов состоявшегося голосования: за отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, а против высказались 210. Подчёркивается, что это был первый случай за всю историю США, когда спикер нижней палаты парламента лишился своей должности таким образом.
Напомним, что уже во вторник, 12 декабря, Владимир Зеленский встретится в Белом доме с действующим главой Соединённых Штатов Джо Байденом.