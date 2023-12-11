Виновник переворота в Конгрессе США посоветовал Вашингтону склонить Зеленского к миру

Власти Соединённых Штатов должны склонить Владимира Зеленского к мирному урегулированию украинского конфликта, написал член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) в социальной сети Х.

"Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру", — убеждён законотворец.