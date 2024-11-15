Предложенного Трампом кандидата на пост главы минюста проверят по делу о сексуальных домогательствах
NBC: Республиканцы проверят Мэтта Гетца по делу о сексуальных домогательствах
Мэтт Гетц. Обложка © ТАСС / AP
Бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост генерального прокурора — министра юстиции, подозревается в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков. Сенаторы от Республиканской партии намерены провести собственное расследование на этот счёт, сообщает NBC.
Комитет по этике Палаты представителей вёл разбирательство ещё с 2021 года, однако фактически его приостановили, когда стало известно, что Гетц может получить пост генпрокурора. По данным журналистов, выбор Трампа удивил его соратников по партии и чиновников минюста, где выдвижение Гетца назвали диким и безумным. Теперь республиканцы хотят проверить всю предыдущую деятельность экс-конгрессмена перед тем, как состоится голосование.
Ранее американский Минюст подозревал Гетца в торговле несовершеннолетними с целью их продажи в сексуальное рабство. В прошлом году дело было закрыто.
Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп предложил выдвинуть конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца на должность главы Министерства юстиции и Генерального прокурора США. После этого он сложил свои полномочия в Палате представителей. По словам Трампа, политик сможет защитить границы США, уничтожить преступность, а также восстановить пошатнувшуюся веру американцев в минюст.