Предложенного Трампом кандидата на пост главы минюста проверят по делу о сексуальных домогательствах

Бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост генерального прокурора — министра юстиции, подозревается в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков. Сенаторы от Республиканской партии намерены провести собственное расследование на этот счёт, сообщает NBC.

Комитет по этике Палаты представителей вёл разбирательство ещё с 2021 года, однако фактически его приостановили, когда стало известно, что Гетц может получить пост генпрокурора. По данным журналистов, выбор Трампа удивил его соратников по партии и чиновников минюста, где выдвижение Гетца назвали диким и безумным. Теперь республиканцы хотят проверить всю предыдущую деятельность экс-конгрессмена перед тем, как состоится голосование.

Ранее американский Минюст подозревал Гетца в торговле несовершеннолетними с целью их продажи в сексуальное рабство. В прошлом году дело было закрыто.