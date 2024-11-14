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13 ноября, 21:10

Трамп определился с новым главой Минюста США

Трамп выдвинул конгрессмена Гетца на пост главы Минюста и Генпрокурора США

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп выдвинул конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца на должность главы Минюста и Генпрокурора США.

«Я с гордостью объявляю, что конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц выдвинут на пост генерального прокурора США», — сказано в распространённом заявлении политика.

По мнению республиканца, Гетц «положит конец использованию Минюста правительством в качестве оружия, защитит наши границы, разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст».

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А для миллиардера Илона Маска Трамп нашёл особенную должность, создав новый Департамент государственной эффективности (DOGE). Возглавлять его бизнесмен будет вместе с коллегой Вивеком Рамасвами. Основатель Tesla и SpaceX намерен сделать ведомство прозрачным и публиковать в Сети все его действия.

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Артур Лапсаков
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