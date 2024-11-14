Трамп определился с новым главой Минюста США

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп выдвинул конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца на должность главы Минюста и Генпрокурора США.

«Я с гордостью объявляю, что конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц выдвинут на пост генерального прокурора США», — сказано в распространённом заявлении политика.