Трамп определился с новым главой Минюста США
Трамп выдвинул конгрессмена Гетца на пост главы Минюста и Генпрокурора США
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп выдвинул конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца на должность главы Минюста и Генпрокурора США.
«Я с гордостью объявляю, что конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц выдвинут на пост генерального прокурора США», — сказано в распространённом заявлении политика.
По мнению республиканца, Гетц «положит конец использованию Минюста правительством в качестве оружия, защитит наши границы, разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст».
А для миллиардера Илона Маска Трамп нашёл особенную должность, создав новый Департамент государственной эффективности (DOGE). Возглавлять его бизнесмен будет вместе с коллегой Вивеком Рамасвами. Основатель Tesla и SpaceX намерен сделать ведомство прозрачным и публиковать в Сети все его действия.