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14 ноября, 11:26

Минюст США шокирован новой идеей Трампа, в коридорах царит мрачная атмосфера

NBC News: Минюст США назвал безумием решение Трампа о назначении Гетца

Идею Дональда Трампа о том, чтобы поставить Мэтта Гетца на пост главы ведомства и генерального прокурора США, восприняли в штыки. В Минюсте штатов назвали такое решение безумием, сообщает телеканал NBC News.

После того как Трамп выдвинул данное предложение, в коридорах штаб-квартиры министерства царила мрачная атмосфера. Один из чиновников назвал выбор «поистине ошеломляющим», а второй посчитал эту идею «безумием».

«Сколько других потенциальных генеральных прокуроров имели предыдущий опыт работы в качестве объекта уголовного расследования?» — прокомментировал его кандидатуру сотрудник американского министерства.

В США напомнили, что Гетц был объектом уголовного расследования. Его обвиняли в распространении ложных сведений о штурме Капитолия и поддержке воссоединения Крыма с Россией. Также он призывал распустить ФБР и был фигурантом дела о сексуальной эксплуатации.

«Он является наименее квалифицированным человеком, когда-либо выдвинутым на должность в Минюсте», — приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного чиновника ведомства.

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Напомним, Дональд Трамп предложил выдвинуть конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца на должность главы Минюста и Генпрокурора США. По словам республиканцев, политик сможет защитить границы Америки и разрушить преступные организации. Помимо этого Гетц восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Наталья Афонина
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