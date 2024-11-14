Минюст США шокирован новой идеей Трампа, в коридорах царит мрачная атмосфера

Идею Дональда Трампа о том, чтобы поставить Мэтта Гетца на пост главы ведомства и генерального прокурора США, восприняли в штыки. В Минюсте штатов назвали такое решение безумием, сообщает телеканал NBC News.

После того как Трамп выдвинул данное предложение, в коридорах штаб-квартиры министерства царила мрачная атмосфера. Один из чиновников назвал выбор «поистине ошеломляющим», а второй посчитал эту идею «безумием».

«Сколько других потенциальных генеральных прокуроров имели предыдущий опыт работы в качестве объекта уголовного расследования?» — прокомментировал его кандидатуру сотрудник американского министерства.

В США напомнили, что Гетц был объектом уголовного расследования. Его обвиняли в распространении ложных сведений о штурме Капитолия и поддержке воссоединения Крыма с Россией. Также он призывал распустить ФБР и был фигурантом дела о сексуальной эксплуатации.

«Он является наименее квалифицированным человеком, когда-либо выдвинутым на должность в Минюсте», — приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного чиновника ведомства.