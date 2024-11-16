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16 ноября, 14:59

Трамп и Пашинян провели телефонный разговор

Трамп и Пашинян переговорили по телефону, обсудив вопросы региональной важности

Никол Пашинян и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, Evan El-Amin

Никол Пашинян и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, Evan El-Amin

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Правительства закавказской республики. Лидеры обсудили вопросы региональной важности.

Также Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах и проинформировал политика о развитии и текущих отношениях двух стран.

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Матвей Константинов
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