Трамп и Пашинян провели телефонный разговор
Трамп и Пашинян переговорили по телефону, обсудив вопросы региональной важности
Никол Пашинян и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, Evan El-Amin
Новоизбранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Правительства закавказской республики. Лидеры обсудили вопросы региональной важности.
Также Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах и проинформировал политика о развитии и текущих отношениях двух стран.
Ранее в Британии раскрыли решение новой команды по судьбе Незалежной. По словам военного аналитика Александра Меркуриса, США закроют проект «Украина» из-за его невыгодности.