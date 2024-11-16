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16 ноября, 11:15

«Думай как миллиардер»: Россияне ринулись скупать книги Трампа

«Газета.ru»: В России в пять раз подскочили продажи книг Трампа

После победы на выборах президента США Дональд Трамп получил возможность ещё четыре года руководить сверхдержавой, однако это не все бонусы... В России лидера республиканцев тоже ждал приятный сюрприз. Как сообщает, «Газета.ru», продажи книг политика резко подскочили.

Книжные магазины и цифровые сервисы подтвердили, что в течение недели после победы Трампа его книги начали покупать в пять раз чаще, чем за неделю до американских выборов. Набольшей популярность пользуется книга «Думай как миллиардер. Всё, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще», написанная политиком в соавторстве с Мередит Макивер.

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Примечательно, что после победы на выборах Дональд Трамп осыпал ряд СМИ многомиллиардными исками за критику в свой адрес. Сейчас политик активно занимается кадровыми вопросами. Как ранее отметил Дмитрий Песков, Кремль наблюдает за формированием команды Трампа.

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Shutterstock / FOTODOM

Борис Эльфанд
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