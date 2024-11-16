«Думай как миллиардер»: Россияне ринулись скупать книги Трампа

После победы на выборах президента США Дональд Трамп получил возможность ещё четыре года руководить сверхдержавой, однако это не все бонусы... В России лидера республиканцев тоже ждал приятный сюрприз. Как сообщает, «Газета.ru» , продажи книг политика резко подскочили.

Книжные магазины и цифровые сервисы подтвердили, что в течение недели после победы Трампа его книги начали покупать в пять раз чаще, чем за неделю до американских выборов. Набольшей популярность пользуется книга «Думай как миллиардер. Всё, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще», написанная политиком в соавторстве с Мередит Макивер.