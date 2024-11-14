Песков: Кремль наблюдает за формированием команды Трампа, но это не в приоритете

Кремль следит за процессом формирования кадрового состава администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако это не является основным приоритетом для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналистам 14 ноября.

«Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но, поверьте, это не является нашим главным приоритетом», — отметил представитель Кремля.