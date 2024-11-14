Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 10:41

Песков: Кремль наблюдает за формированием команды Трампа, но это не в приоритете

Кремль следит за процессом формирования кадрового состава администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако это не является основным приоритетом для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналистам 14 ноября.

«Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но, поверьте, это не является нашим главным приоритетом», — отметил представитель Кремля.

Кремль не поддержал восторженных надежд на смену риторики США при Трампе
Кремль не поддержал восторженных надежд на смену риторики США при Трампе

Ранее в Кремле обратили внимание на повышенную нервозность в Европе после избрания Трампа. Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва будет внимательно следить за развитием отношений между европейскими странами и США.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • Выборы в США
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar