Трамп осыпал ряд СМИ многомиллиардными исками за критику в свой адрес

Адвокат новоизбранного президента США Дональда Трампа Эдвард Эндрю Палцик направил письмо в редакцию The New York Times и издательство Penguin Random House с требованием компенсации на сумму $10 млрд за якобы ложные и дискредитирующие публикации. Как отмечает Columbia Journalism Review (CJR), оно было отправлено всего за неделю до президентских выборов.

В письме указано, что претензии касаются книги журналистов Сюзанны Крейг и Расса Бюттнера под названием «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха», которая вышла 17 сентября.

Также в списке материалов, вызвавших недовольство Трампа, оказались статьи Питера Бейкера («Для Трампа жизнь, полная скандалов, приближается к решающему моменту» от 20 октября) и Майкла Шмидта («По мере приближения выборов Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор» от 22 октября).

Адвокат Трампа обвинил The New York Times в том, что издание является «рупором Демократической партии» и использует клевету против своих политических противников. В ответ на претензии NYT перенаправила Палцика к издательству Penguin Random House, поскольку обвинения касались книги, упомянутой в их статьях. Издание заявило, что поддерживает публикацию своих материалов.

Кроме того, Палцик, представляя интересы Трампа, подал многомиллиардные иски против CBS News, Washington Post и The Daily Beast по аналогичным обвинениям.