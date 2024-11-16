Трамп осыпал ряд СМИ многомиллиардными исками за критику в свой адрес
Трамп потребовал отсудить у New York Times $10 млрд долларов за клевету
Дональд Трамп. Обложка © flickr / Gage Skidmore
Адвокат новоизбранного президента США Дональда Трампа Эдвард Эндрю Палцик направил письмо в редакцию The New York Times и издательство Penguin Random House с требованием компенсации на сумму $10 млрд за якобы ложные и дискредитирующие публикации. Как отмечает Columbia Journalism Review (CJR), оно было отправлено всего за неделю до президентских выборов.
В письме указано, что претензии касаются книги журналистов Сюзанны Крейг и Расса Бюттнера под названием «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха», которая вышла 17 сентября.
Также в списке материалов, вызвавших недовольство Трампа, оказались статьи Питера Бейкера («Для Трампа жизнь, полная скандалов, приближается к решающему моменту» от 20 октября) и Майкла Шмидта («По мере приближения выборов Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор» от 22 октября).
Адвокат Трампа обвинил The New York Times в том, что издание является «рупором Демократической партии» и использует клевету против своих политических противников. В ответ на претензии NYT перенаправила Палцика к издательству Penguin Random House, поскольку обвинения касались книги, упомянутой в их статьях. Издание заявило, что поддерживает публикацию своих материалов.
Кроме того, Палцик, представляя интересы Трампа, подал многомиллиардные иски против CBS News, Washington Post и The Daily Beast по аналогичным обвинениям.
О том, что Трамп подал иск на телеканал CBS, стало известно 1 ноября. Согласно иску Трампа, CBS в программе «60 минут» показал в разное время два разных ответа Харрис на вопрос о войне Израиля в Газе и решениях Джо Байдена, вырезав при этом её «словесный салат», чтобы представить президента США в выгодном свете. Трамп уверен, что телеканал своими трюками ввёл зрителей в заблуждение, а его самого поставил в невыгодное положение. Теперь политик требует возмещения ущерба на $10 млрд и рассмотрения дела судом присяжных.