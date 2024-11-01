Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 05:16

Трамп подал иск к CBS на $10 млрд из-за манипуляций с интервью Харрис

Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал иск в федеральный суд Северного округа Техаса на телеканал CBS из-за интервью его соперницы от демократов, вице-президента Камалы Харрис. Детали появились у Reuters.

Согласно иску Трампа, CBS в программе «60 минут» показал в разное время два разных ответа Харрис на вопрос о войне Израиля в Газе и решениях Джо Байдена, вырезав при этом её «словесный салат», чтобы представить преззидента США в выгодном свете. Трамп уверен, что телеканал своими трюками ввёл зрителей в заблуждение, а его самого поставил в невыгодное положение. Теперь политик требует возмещения ущерба на $10 млрд и рассмотрения дела судом присяжных.

«Чтобы скрыть «словоблудие» Камалы [Харрис], CBS использовала свою национальную программу «60 минут», чтобы перейти от объективного освещения событий к лживым и обманным манипуляциям с новостями», — отмечает республиканец.

Телеканал уже ответил на претензии Трампа, признав, что фрагмент интервью Харрис действительно был отредактирован. Однако там настаивают, что преследовали не те цели, на которые указывает политик, а просто хотели показать более развёрнутый ответ Харрис.

Белый дом изменил стенограмму речи Байдена, назвавшего «мусором» фанатов Трампа
Белый дом изменил стенограмму речи Байдена, назвавшего «мусором» фанатов Трампа

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп решил отомстить Байдену. Он проехал по Висконсину в мусоровозе после слов действующего лидера страны о его сторонниках. Однако знакомство 45-го президента Штатов с мусоровозом началось с конфуза: он не смог с первого раза ухватиться за ручку машины и чуть не упал.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Выборы в США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar