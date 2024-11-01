Трамп подал иск к CBS на $10 млрд из-за манипуляций с интервью Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал иск в федеральный суд Северного округа Техаса на телеканал CBS из-за интервью его соперницы от демократов, вице-президента Камалы Харрис. Детали появились у Reuters.

Согласно иску Трампа, CBS в программе «60 минут» показал в разное время два разных ответа Харрис на вопрос о войне Израиля в Газе и решениях Джо Байдена, вырезав при этом её «словесный салат», чтобы представить преззидента США в выгодном свете. Трамп уверен, что телеканал своими трюками ввёл зрителей в заблуждение, а его самого поставил в невыгодное положение. Теперь политик требует возмещения ущерба на $10 млрд и рассмотрения дела судом присяжных.

«Чтобы скрыть «словоблудие» Камалы [Харрис], CBS использовала свою национальную программу «60 минут», чтобы перейти от объективного освещения событий к лживым и обманным манипуляциям с новостями», — отмечает республиканец.

Телеканал уже ответил на претензии Трампа, признав, что фрагмент интервью Харрис действительно был отредактирован. Однако там настаивают, что преследовали не те цели, на которые указывает политик, а просто хотели показать более развёрнутый ответ Харрис.