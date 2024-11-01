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1 ноября, 04:50

Белый дом изменил стенограмму речи Байдена, назвавшего «мусором» фанатов Трампа

Президент США Джо Байден. Обложка © flickr / Chicago Council on Global Affairs

Президент США Джо Байден. Обложка © flickr / Chicago Council on Global Affairs

Пресс-служба Белого дома внесла изменения в официальную стенограмму выступления президента США Джо Байдена, в ходе которого он назвал «мусором» сторонников Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

В первоначальной версии расшифровки заявления Байдена, сделанного 29 октября, утверждалось, что он сказал: «единственный плавающий мусор, который я вижу, — это его сторонники», добавив, что «демонизация латиноамериканцев недопустима, это не по-американски». Однако в отредактированной версии слово «сторонники» было изменено на «сторонника».

Таким образом, Байден мог утверждать, что под «мусором» имел в виду не поклонников Трампа, а высказывания одного из них — Тони Хинчклиффа, который ранее неудачно пошутил о Пуэрто-Рико, назвав его «плавучим мусорным островом».

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп решил отомстить Байдену. Он проехал по Висконсину в мусоровозе после слов действующего лидера страны о его сторонниках. Однако знакомство 45-го президента Штатов с мусоровозом началось с конфуза: он не смог с первого раза ухватиться за ручку машины и чуть не упал.

Артём Гапоненко
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