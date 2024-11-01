Белый дом изменил стенограмму речи Байдена, назвавшего «мусором» фанатов Трампа

Пресс-служба Белого дома внесла изменения в официальную стенограмму выступления президента США Джо Байдена, в ходе которого он назвал «мусором» сторонников Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

В первоначальной версии расшифровки заявления Байдена, сделанного 29 октября, утверждалось, что он сказал: «единственный плавающий мусор, который я вижу, — это его сторонники», добавив, что «демонизация латиноамериканцев недопустима, это не по-американски». Однако в отредактированной версии слово «сторонники» было изменено на «сторонника».

Таким образом, Байден мог утверждать, что под «мусором» имел в виду не поклонников Трампа, а высказывания одного из них — Тони Хинчклиффа, который ранее неудачно пошутил о Пуэрто-Рико, назвав его «плавучим мусорным островом».