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19 ноября, 02:51

Трамп ответил «правда!!!» на вопрос о введении режима ЧС для депортации мигрантов

Трамп подтвердил, что намерен ввести режим ЧС для борьбы с мигрантами в США

В США могут ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с массовой депортацией нелегальных мигрантов после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Политик сам подтвердил эту информацию в своей социальной сети Truth Social.

«Правда!!!», — ответил он на пост одного из пользователей социальной сети , в которой говорится, что избранный президент задействует военных и введёт режим ЧС для депортации нелегальных мигрантов.

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Ранее Трамп заявил, что будет вынужден выполнить своё предвыборное обещание и осуществить депортацию мигрантов, что уже стало предметом активных обсуждений в стране. Миграционный кризис стал одним из центральных тем предвыборной кампании в США. В ходе выборов поднимались вопросы об увеличении числа нелегальных мигрантов и неэффективности текущей политики, ссылаясь на растущие проблемы с безопасностью и экономическими последствиями. Трамп же выразил жёсткое мнение, что мигранты, совершившие убийства граждан США, заслуживают смертной казни.

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Артём Гапоненко
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