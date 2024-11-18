План «Аврора»: Трамп подтвердил, что вышлет тысячи нелегалов из США

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о планах по реализации программы массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая включает введение режима чрезвычайного положения и использование военных ресурсов.

«Это правда!!!» - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, подтверждая информацию от главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона.

Массовые депортации стали одной из центральных тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже применял режим ЧС для перенаправления средств Пентагона на строительство стены вдоль границы с Мексикой.