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18 ноября, 15:38

План «Аврора»: Трамп подтвердил, что вышлет тысячи нелегалов из США

Трамп подтвердил, что хочет реализовать программу массовых депортаций мигрантов

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о планах по реализации программы массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая включает введение режима чрезвычайного положения и использование военных ресурсов.

«Это правда!!!» - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, подтверждая информацию от главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона.

Массовые депортации стали одной из центральных тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже применял режим ЧС для перенаправления средств Пентагона на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

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Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что мигранты, совершившие убийства граждан США, заслуживают смертной казни. В ходе выступления перед сторонниками в октябре он проанонсировал операцию под кодовым названием «Аврора». В рамках этой программы предполагается арестовать членов преступных группировок, состоящих из иностранных граждан, и либо отправить их за решётку, либо депортировать.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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