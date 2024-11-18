План «Аврора»: Трамп подтвердил, что вышлет тысячи нелегалов из США
Трамп подтвердил, что хочет реализовать программу массовых депортаций мигрантов
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о планах по реализации программы массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая включает введение режима чрезвычайного положения и использование военных ресурсов.
«Это правда!!!» - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, подтверждая информацию от главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона.
Массовые депортации стали одной из центральных тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже применял режим ЧС для перенаправления средств Пентагона на строительство стены вдоль границы с Мексикой.
Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что мигранты, совершившие убийства граждан США, заслуживают смертной казни. В ходе выступления перед сторонниками в октябре он проанонсировал операцию под кодовым названием «Аврора». В рамках этой программы предполагается арестовать членов преступных группировок, состоящих из иностранных граждан, и либо отправить их за решётку, либо депортировать.
Kandinsky 3.1 / Life.ru